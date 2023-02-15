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В Лаишево благоустроят 311 га берега у самого широкого места Куйбышевского водохранилища
АО «Корпорация Туризм.РФ» представила для рассмотрения проект туристического развития города Лаишево. Благодаря ему будет благоустроено примерно 311 гектаров территории на берегу самого широкого места на Куйбышевском водохранилище, в восточной части города. О появлении новой туристической локации на отчетной сессии рассказал мэр города Виктор Арефьев. В заседании принял участие глава района Ильдус Зарипов.
«По предварительным расчетам, общий объем инвестиций в данную туристическую территорию составит порядка 25 млрд рублей», — сообщил Виктор Арефьев.
Он напомнил, что «Корпорация Туризм.РФ» в марте 2022 года подписала соглашение с Республикой Татарстан, по которому в республике начнут комплексно развивать туристические территории. Первой из них станет именно участок в Лаишеве.
Арефьев также заметил, что Лаишево на сегодняшний день является одним из популярных направлений отдыха у татарстанцев. В 2018 году для съемок сериала «Зулейха открывает глаза» был создан новый поселок Семрук. С тех пор он стал новой точкой притяжения для туристов. Сформирован новый экскурсионный маршрут — тур выходного дня «Лаишево — край у моря».
За прошлый год с учетом наличия разнообразного туристического предложения города его посетили свыше 7 тыс. туристов.
«Хочу отметить работу коллектива Музея Лаишевского края. Красивые природные пейзажи и удобная логистика привлекают жителей не только нашей республики, но и близлежащих регионов. Сосновые леса и горы, пляж „Камское море“ — всё это придает уникальность району, создавая рекреационную зону для отдыха», — отметил спикер.
Победа Лаишева во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году в категории «Малые города» позволит улучшить его внешний облик и решить некоторые социальные и экономические проблемы.
На выигранный грант планируется оборудовать места для отдыха, где можно будет разместить палатки, появятся парковки и детские площадки, а также безопасные и освещенные подъемы и спуски. В районе «Белых гор» активно прорабатывается тема строительства глэмпингов, ведется тесная работа с Фондом развития экотуризма. Территория культурно-рекреационного кластера будет интересна для круглогодичного отдыха.
По словам главы города, существует и обратная сторона популярности мест среди туристов. С наплывом людей в летний период в городе обозначились вопросы, связанные с узкими дорогами и отсутствием парковок. Увеличилась нагрузка на коммунальные службы по уборке и содержанию территории.
«В этой работе хочу отметить работу коллектива МУП „Лаишево“, КФХ „Гильмутдинова“, общественных помощников, ТОСов, наших ветеранов. Все они помогают нам организовывать субботники и поддерживать порядок в городе. Проведена большая работа по озеленению города, проводилось выкашивание газонов, откосов и обочин дорог. По городу регулярно проводились субботники по уборке мусора. Организации выходили на закрепленные за ними территории. В текущем году нам необходимо продолжить данную работу», — отметил Арефьев.
Второе направление, сельское хозяйство, также остается важнейшей отраслью в районе. В Лаишеве под руководством Искандера Хакимуллина работает агрофирма ООО «Волжская», площадь сельхозугодий составляет 10 187 гектаров, обрабатывается 7764 гектара пашни. В 2022 году получено 17,9 тыс. тонн зерна, 241 тонна молока и 134 тонны мяса. В агрофирме работает 94 человека. Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве района за прошлый год превысила 40 тыс. рублей.
«В живописном лесном уголке города расположилось КФХ „Юркевич“, где занимаются разведением лошадей. Основала КФХ Анна Юркевич. Поголовье лошадей на 1 января 2023 года составило 20 голов, в том числе пять конематок. Конный клуб на базе КФХ посещают как взрослые жители, так и семьи с детьми. Анна творчески подходит к организации мероприятий и предлагает различный спектр услуг: обучение верховой езде, прокат лошадей для верховых прогулок и другое, на территории конефермы проводятся детские праздники и различные развлекательные мероприятия», — привел пример успешного предпринимательского опыта Виктор Арефьев.
На заседании руководство и жители муниципального образования также затронули вопросы ремонта жилья, коммунальной и дорожной инфраструктуры. В планах на 2023 год — продолжить ремонт дорожно-уличной сети. Также планируется строительство по программе «Социальная ипотека» 96-квартирного жилого дома в городском микрорайоне «Сайдашева-Юбилейная». На территории деревни Старая Пристань запланировано строительство нового фельдшерско-акушерского пункта.
Виктор Арефьев напомнил, что в состав муниципального образования «город Лаишево» входят два населенных пункта: сам город Лаишево и деревня Старая Пристань. Общая площадь — 794 гектара, из них 3,99 гектара — лесной фонд. Численность зарегистрированного населения на 1 января составляет 10 798 человек, в том числе в городе — 9070 человек, в деревне — 1722 человека. Трудоспособного населения — 4779 человек, пенсионеров — 2833 человека. В летний период численность населения только в городе увеличивается примерно на 10 тыс. человек за счет отдыхающих.
Всего на территории муниципального образования зарегистрировано 263 предприятия (это 179 индивидуальных предпринимателей и 84 юридических лица), а также 428 самозанятых.
Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ.
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