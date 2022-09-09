В Лаишево откроется молодежный центр «Белогорье» с фотостудией и киберзалом

В День города в Лаишево, который будет отмечаться 10 сентября, состоится открытие молодежного центра «Белогорье» в самом центре города. В нем оборудуют коворкинг, лекторий с амфитеатром, фототудию с мастерской и многое другое. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе районной администрации.

Здание центра построили в 1982 году, а в 2019 году район приобрел его в собственность для размещения в нем молодежного центра. В этом же году МЦ было зарегистрировано в налоговом органе как отдельное юридическое лицо.

«В декабре 2021 года завершился капитальный ремонт основного здания. В июле 2022 года завершилась вторая очередь, в который вошли ремонт гаражей — в них разместились фотостудия и мастерская, а также благоустройство территории», — уточнил источник.

Молодежный центр оборудован современным пространством — коворкингом. Его площадь составляет 53,3 квадратных метров — это универсальная площадка для досуга. Помещение предназначено для организации труда молодежи с разной занятостью в общем пространстве. Также коворкинг является зоной свободного общения, отдыха и комфортного, безопасного времяпрепровождения. В зале 12 мест свободного пользования, оборудованных современными компьютерами.

Площадь лектория — 46.7 квадратных метров — это пространство, которое может трансформироваться под различные форматы мероприятий, благодаря мобильной мебели, магнитно-маркерной доске, проектору и аудио системе. Здесь будут проводиться лекции, мастер-классы, концерты, образовательные курсы, выставки, открытые встречи, форумы. В зале 35 посадочных мест и амфитеатр на 16 мест.

Для проведения мероприятий с участием большего количества людей, лекторий и коворкинг можно объединить в одно большое пространство.

В холле установлено фирменное панно — место фотозоны. Переговорная с акустической шторой — уголок для интровертов — это зона для общения, чтения книг, дружеских и деловых бесед. Постоянные места для индивидуальной и коллективной работы резидентов МЦ (представителей общественных организаций) расположились в многофункциональном пространстве. Здесь любой молодой человек или инициативная группа могут получить возможность реализовать свой проект.

Также в МЦ появилась полноценная студия для записи музыкальных и вокальных композиций, оборудованная всеми необходимыми инструментами. В студии можно записать вокал, музыкальные произведения, интервью, озвучить видеоролики.

В зданиях гаража разместились не менее важные и современные площадки. Одна из них — мастерская, оборудованная станком ЧПУ (прототипирование продуктов), 3D-принтером, швейным оборудованием и инвентарем для художников и фотостудия — это коворкинг для фотографов, видеографов, журналистов, дизайнеров, маркетологов. Здесь будет производиться контент для социальных сетей.

Второй этаж оборудован универсальным фитнесом-залом для занятия фитнесом, йогой, гимнастикой, различными видами танцев и киберзалом — это современная площадка для занятий киберспортом, проведением личных и командных турниров. В зале расположились две зоны с игровой приставкой и восемь оборудованных мест с профессиональной техникой.