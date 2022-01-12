В лагерях Татарстана за зимние каникулы отдохнули более 6 тыс. детей

Пресс-служба Минмолодежи РТ

В загородных учреждениях и лагерях дневного пребывания за время зимних каникул отдохнули более 6 тыс. детей. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Качественный отдых детей и подростков — один из главных наших приоритетов. Особенно важно для нас вовлекать в программы различные категории детей — детей с ограниченными возможностями здоровья и попавшие в сложную жизненную ситуацию», — отметил первый заместитель министра по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Нашей задачей было создать максимально комфортные условия питания, проживания, представить широкий выбор смен по месторасположению, концепции лагерей, тематике, чтобы на каникулах дети могли продолжить повышать навыки в своем любимом деле, находить новых друзей и интересно проводить время», — пояснил он.

Представитель министерства также подчеркнул важность обратной связи от родителей, которую ведомство получает через социальные сети и руководителей лагерей.

Впервые после ремонта была организована смена в этнолагере «Мирас — Наследие», мероприятие прошло с 2 по 8 января с участием 79 детей и подростков. В прошлом году здесь завершился капитальный ремонт по республиканской программе «Лето — детям».