В лагерях Татарстана за лето отдохнули 735 детей из ЛНР и ДНР

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В течение летней оздоровительный кампании 2023 года в лагерях Татарстана отдохнули 745 детей из ЛНР и ДНР, и сейчас идёт ещё одна смена для ребят из двух подшефных городов. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал министр по делам молодежи республики Ринат Садыков.

«Всего отдохнули в лагерях Республики Татарстан 735 детей из ЛНР и ДНР. Хочу отметить, что сейчас проходит смена для детей из Лисичанска и Рубежного Луганской Народной Республики в ДОЛ „Заречье“ с охватом 187 детей. Смена продлится с 6 по 22 октября. Для них организована досуговая программа с психологическим сопровождением, экскурсионная программа, творческие, развивающие и спортивные мероприятия», — сообщил спикер.

Он добавил, что всего за счёт бюджета Татарстана были обеспечены путевками в детские лагеря почти 40 тыс. ребят из РТ, среди которых те, кто находится в тяжёлой жизненной ситуации и нуждается в восстановительном лечении и реабилитации. Также бесплатно отдохнули почти 3 тыс. детей в палаточных лагерях в гражданско-патриотических сменах, были обеспечены из бюджета свыше 11 тыс. путевок для школьников в лагеря труда и отдыха и почти 1 тыс. для студентов вузов.

Кроме того, бесплатно отдохнули в лагерях победители, призеры предметных олимпиад, лауреаты творческих конкурсов и призеры спортивных соревнований в лагерях загородного типа и на Черноморском побережье.