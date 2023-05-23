В лагерях Татарстана выявлено 66 нарушений требований пожарной безопасности

В Татарстане из 120 стационарных объектов отдыха и оздоровления детей обследовано 70. В них выявлено 66 нарушений требований пожарной безопасности. Об этом сообщил и.о. заместителя руководителя Главного управления МЧС России по республике Максим Трущин.

«Нами взяты на учет все детские оздоровительные лагеря, которые планируются к открытию – стационарные, палаточные и пришкольные. В республике 120 стационарных и 44 палаточных лагеря, которые планируется открыть в этом году. На данный момент обследовано 70 объектов. Работа будет завершена в ближайшие две недели. Проверки показывают, что имеются нарушения пожарной безопасности, всего выявлено 66 нарушений», – сказал он.

На данный момент 70% из них устранены, должностным лицам вручены предписания об устранении неполадок до начала эксплуатации лагерей. Основным нарушением является несвоевременная очистка территорий лагерей от сухой травы, мусора и валежника, такие факты обнаружены на территории 11 лагерей. Еще в четырех лагерях неисправны сети наружного противопожарного водоснабжения, вокруг двух объектов не обновлены минерализованные полосы. Еще на двух объектах системы автоматической противопожарной защиты и оповещения требуют частичного восстановления.