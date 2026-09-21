В лагерях Татарстана отдохнули 8,6 тыс. детей участников СВО

В приоритете остается поддержка семей участников специальной военной операции. В лагерях республики в этом году отдохнули 8,6 тыс. детей военнослужащих, а также 218 детей из Луганской и Донецкой народных республик.

Об этом сообщил сегодня министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Дети из семей участников СВО отдыхали по всей республике. Часть детей из ЛНР отдыхали в Анапе. Сейчас группа детей из семей участников СВО также отдыхают за пределами республики», – рассказал он.

Особое внимание мы уделяем поддержке несовершеннолетних из уязвимых категорий, сказал Кадыров. С начала года путевками в лагеря уже воспользовались 9 140 детей и подростков, нуждающихся в помощи.