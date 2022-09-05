В лагерях Татарстана этим летом отдохнули 16 тыс. детей из Казани

Этим летом в 24 лагерях Татарстана отдохнули около 16 тысяч казанских детей. Для них было организовано 87 смен различного профиля. Итоги летней оздоровительной кампании на деловом понедельнике подвела председатель Комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани Алия Загидуллина.

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«На организацию летней оздоровительной кампании в Казани было выделено 358,9 млн рублей. При подготовке летней кампании из бюджета города направлено 14,5 млн рублей, что позволило своевременно провести работы по текущему ремонту жилых корпусов, пищеблоков, душевых. В рамках мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности лагерей в текущем году выделено более 8 млн рублей. Так, в лагерях „Нармонка“ и „Бригантина“ полностью заменено ограждение, в лагерях им. Гагарина и „Молодежный“ установлены новые КПП. Все лагеря центра „Ял“ были дооснащены камерами видеонаблюдения», — отметила спикер.

Вторым важным стратегическим направлением стало развитие программ. Этим летом в муниципальных лагерях проведено 87 смен различного профиля по экологическим, языковым, лидерским, спортивно-оздоровительным, творческим, социально-педагогическим, техническим и патриотическим направлениям.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Еще одним новшеством стал отдых детей с ограниченными возможностями здоровья — воспитанников Республиканской спортивной адаптивной школы. 37 человек с синдромом Дауна, аутизмом, шизофренией, нарушением речи, слуха, нарушениями двигательной активности впервые отдохнули в лагерях «Восток» и «Заречье». «Дети с удовольствием провели время в детском лагере, активно участвовали в мастер-классах, приобрели новый социальный опыт в общении и, конечно, новых друзей», — отметила Алия Загидуллина.

Всего же в 24 загородных лагерях с 1 января по 1 сентября отдохнули 39,8 тыс. юных жителей Казани. До конца года отдыхом планируется охватить еще 1629 детей.