В лагерях на Черном море этим летом отдохнули почти 5 тыс. детей из Татарстана

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В лагерях, расположенных на Черноморском побережье, в течение летней оздоровительный кампании отдохнули почти 5 тыс. детей из Татарстана. Речь идет об учреждениях в Анапе и Крыму. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«В Краснодарском крае отдохнуло 3 797 детей в двух детских оздоровительных лагерях в Краснодарском крае — городе Анапа, поселок Витязево: ДОЛ „Витязево“, ДОЛ „Глобус“. В Республике Крым — 1 140 детей в двух детских оздоровительных лагерях: ДОЛ „Сатера“ в Алуште и ДОЛ „Салят-Ак Барс“ в поселке Форос», — отметил спикер.

Он добавил, что около 500 детей направлены в Международный детский центр «Артек» и Всероссийский детский центр «Орленок». Это социально активные, творчески одаренные дети, победители конкурсов и предметных олимпиад.