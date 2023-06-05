В лагеря Черноморского побережья отправилась первая смена детей из Татарстана

Почти 600 детей отправились из Татарстана в лагеря Анапы и Крыма для отдыха на Черноморском побережье. Они поедут в специальных детских вагонах, оснащенных биотуалетами и кондиционерами. Первая смена включает отличников учебы, победителей олимпиад и конкурсов.

«В этом году всего на Черноморском побережье отдохнут около 5 тыс. детей из Татарстана. Сегодня первая отправка, мы провожаем 560 ребят из разных городов и районов республики: 400 из них поедут в Краснодарский край, еще 160 — в Крым. Здесь собраны лучшие коллективы и творческие классы из школ РТ, уверен, что они получат порцию положительных эмоций на нашем юге», — отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Он подчеркнул, что особенное внимание уделяется безопасности детей. По словам министра, этот вопрос будет отработан на самом высоком уровне — начиная от дороги до лагеря и до самого отдыха.

Часть детей, отправившихся сегодня в лагеря, стали победителями республиканского конкурса «Секрет дружного класса», добавила заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

«Выезжают активисты детских и общественных организаций, интересно, что среди них и победители конкурса „Секрет дружного класса”. В нем участвуют вместе дети, родители и учителя. Все финалисты были поощрены путевками на Черноморское побережье. Думаю, что смена будет очень хорошая», — пояснила она.

При этом Минобрнауки РТ также обеспечивает контроль за безопасностью, размещением и питанием детей в лагерях. В ведомстве работают отдельные специалисты, а также мониторятся родительские чаты на предмет жалоб, заключила Асадуллина.

Среди детей были те, кто уже не в первый раз отправляется в лагеря Черноморского побережья. К примеру, Зиля Загидуллина уже во второй раз едет в Анапу, но в этот раз вместе с ней будет отдыхать и ее младшая сестра Зифа.

«Я еду уже не в первый раз. Сейчас на мне очень большая ответственность, нужно будет помогать сестренке. В лагере я хочу найти новых друзей, общение, провести хорошо время и отлично отдохнуть», — поделилась ожиданиями от поездки Зиля Загидуллина.