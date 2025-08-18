В лагере в Башкирии отравились более 20 детей, возбуждено дело

В инфекционный центр Стерлитамака поступили 25 человек из детского лагеря Стерлибашевского района, из них 22 – дети. После медицинского осмотра 16 человек были госпитализированы. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин в своем телеграм-канале.

В связи с массовым отравлением возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Информацию подтвердили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Все госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести.