В лагере «Сэлет» активисты встретились с Регсоветом Российского движения детей и молодежи

Фото: Союза общественных деятелей РТ

В Татарстане в рамках слёта активистов «Движения Первых» РТ «Алдынгылар Биляр Форум», которое проходит в окрестностях села Билярск на площадке лагеря «Сэлет», участники встретились с Региональным советом Российского движения детей и молодежи.

Спикерами мероприятия выступили помощник Раиса РТ, председатель совета реготделения Тимур Сулейманов, председатель президиума Союза общественных деятелей РТ, заслуженный тренер Александр Даренков, Директор ГБУ Многопрофильный центр «Сэлет» Айгуль Тагирова и методист Казанского центра детского творчества им. А. Алиша Наталья Софьина. Они рассказали детям о своих организациях, секретах успеха и формировании лидерских качеств, ответили на вопросы и поделились опытом проведения мероприятий и общения с командами.

Сулейманов поделился с участниками секретами успеха в формировании лидерских качеств. Даренков рассказал собравшимися о слагаемых слова «Успех», а также объяснил, чем он отличается от удачи.

«С самого раннего возраста держите свое слово, думайте не только о себе, но и о друзьях, каждый день становитесь хоть на чуть-чуть лучше, чем были вчера, читайте, занимайтесь спортом, будьте приветливыми и вежливыми. Благодаря всему этому, станете уважаемым человеком и притянете к себе других людей. Появится круг единомышленников. Всё это и даст старт вашим успешным делам», - подчеркнул Даренков.

На этой же площадке прошло заседание Совета реготделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» РТ. Участники обсудили вопросы формирования компетенций безопасной жизнедеятельности на дорогах у детей и подростков, вопросы разработки полезных детских игр и игрушек, а также заслушали доклады о результатах деятельности Совета реготделения «Движения Первых». Все отчеты с красочными презентациями представили сами дети: председатель Совета Первых Лика Молдованова и её коллеги из местных отделений Азнакаевского, Буинского, Дрожжановского, Зеленодольского и Кукморского районов. Результаты работы получили высокую оценку присутствующих.

«Алдынгылар Биляр Форум» начался 26 июля и завершится 1 августа. Мероприятие собрало более 800 участников - детей разного возраста.