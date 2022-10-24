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Ру Тат
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Общество
24 октября 2022  20:49
Арсений Каримов

В татарстанском МЦ «Сэлэт-Ак барс» в осенние каникулы пройдет смена для детей из Крыма

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В татарстанском молодежном центре «Сэлэт-Ак Барс» в Крыму в осенние каникулы проведут смену для местных детей. Об этом «Татар-информу» рассказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Специалисты организуют в лагере „Сэлэт-Ак барс“ в осенние каникулы смену для детей из Крыма. Сейчас единственный доступный способ транспортировки на полуостров — это поезд, при двух днях пути туда и столько же обратно отправлять детей из Татарстана туда нецелесообразно, учитывая, что каникулы длятся всего неделю, кроме того, очень бы переживали родители», — пояснил собеседник.

Затем в крымском лагере в ноябре и декабре запланированы двухнедельные смены для волонтеров и молодежных организаций, добавил министр.

#тимур сулейманов #детский отдых
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