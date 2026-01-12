news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 12 января 2026 12:53

В лагере под Уфой девочку укусила бешеная рысь

Читайте нас в
Телеграм

На территории детского лагеря под Уфой девочку укусила рысь, зараженная бешенством. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Росприроднадзора.

Накануне поступали сообщения о появлении в районе происшествия рыси, которая вела себя крайне нехарактерно – не боялась людей, бегала между автомобилями по территории лагеря, а также напала на собаку. Девочка, встретившаяся с животным, захотела его погладить. После этого рысь ее укусила.

Для отлова животного на место оперативно выехали государственный охотничий инспектор, ветеринары и сотрудники райотдела полиции, а руководство лагеря изолировало детей. Через некоторое время рысь умерла. Специалисты предполагают, что причиной гибели и неадекватного поведения хищника могла стать болезнь бешенства, однако окончательный диагноз будет поставлен только после лабораторных исследований.

«Минэкологии Башкортостана обращается к жителям республики с убедительной просьбой соблюдать осторожность при случайных встречах с дикими животными. Своевременное обращение позволяет специалистам оперативно отреагировать, обеспечить безопасность людей и оказать необходимую помощь животному», – сообщили в Минэкологии региона.

#бешенство #дикие животные #уфа
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Чай с хазратом: какие виды спорта запрещены в исламе и можно ли ходить в тренажерный зал

Чай с хазратом: какие виды спорта запрещены в исламе и можно ли ходить в тренажерный зал

11 января 2026
Министром экологии Татарстана назначен Азат Зиганшин

Министром экологии Татарстана назначен Азат Зиганшин

12 января 2026