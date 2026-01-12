В лагере под Уфой девочку укусила бешеная рысь
На территории детского лагеря под Уфой девочку укусила рысь, зараженная бешенством. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Росприроднадзора.
Накануне поступали сообщения о появлении в районе происшествия рыси, которая вела себя крайне нехарактерно – не боялась людей, бегала между автомобилями по территории лагеря, а также напала на собаку. Девочка, встретившаяся с животным, захотела его погладить. После этого рысь ее укусила.
Для отлова животного на место оперативно выехали государственный охотничий инспектор, ветеринары и сотрудники райотдела полиции, а руководство лагеря изолировало детей. Через некоторое время рысь умерла. Специалисты предполагают, что причиной гибели и неадекватного поведения хищника могла стать болезнь бешенства, однако окончательный диагноз будет поставлен только после лабораторных исследований.
«Минэкологии Башкортостана обращается к жителям республики с убедительной просьбой соблюдать осторожность при случайных встречах с дикими животными. Своевременное обращение позволяет специалистам оперативно отреагировать, обеспечить безопасность людей и оказать необходимую помощь животному», – сообщили в Минэкологии региона.