В детском лагере под Казанью наградили юных победителей конкурса «Безопасное колесо»

Профильная смена юных инспекторов дорожного движения завершилась в детском оздоровительном лагере «Дзержинец». На протяжении 18 дней дети не только отдыхали, общались с ровесниками и укрепляли здоровье, но и изучали ПДД.

фото: Республиканская Госавтоинспекция

Как рассказали ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции, школьники оттачивали мастерство вождения велосипеда на специальных площадках, участвовали в конкурсах и квестах, а также закрепляли знания правил дорожного движения.

фото: Республиканская Госавтоинспекция

Во время закрытия профильной смены были награждены юные победители конкурса «Безопасное колесо». Бронзу получил Ильвир Хасанов, второе место заняла София Кузьминых, а победительницей соревнований стала Алина Нургалиева. Ребята получили памятные дипломы и подарки.

