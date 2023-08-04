В лагере под Челнами отдохнут 280 детей из Лисичанска

8 августа в оздоровительном образовательном центре «Саулык», который расположен в 11 километрах от Набережных Челнов, начнется третья смена для детей из Лисичанска. Она примет 280 детей из подшефного Татарстану города. Об этом сообщает Минмолодежи РТ.

«За лето был организован отдых для 218 детей из Лисичанска. В августе ждем еще 280 детей. Для нас важно организовать качественный и безопасный отдых детей», – рассказал министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

По словам министра, во время смен с детьми проводятся развлекательные, спортивные мероприятия, занятия с психологом, профориентационные занятия. Детям преподают правила дорожного движения, основы экологии, техники безопасности, рассказывают о нематериальном культурном наследии народов России.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в мае дети из Лисичанска отправились на отдых в оздоровительный лагерь Набережных Челнов.

Лисичанск и Рубежное – два подшефных Татарстану города в Луганской Народной Республике. Сбор и отправка гуманитарной помощи в подшефные города ведутся на регулярной основе.

