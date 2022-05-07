В лагере «Мирас» состоялся тематический квест по культурному наследию Татарстана

В этнокультурном лагере «Мирас-Наследие» в Зеленодольском районе состоялся тематический квест, посвященный культурному наследию Татарстана. В рамках игры ребята могли попробовать себя в роли археологов и найти клад, показать свои знания, смекалку и умение работать в команде. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по охране объектов культурного наследия РТ, который провел мероприятие.

«В республике большое внимание уделяется сохранению и популяризации объектов культурного наследия. И воспитательная работа с подрастающим поколением здесь играет особую роль. Для нас важна работа с детьми. В этом возрасте можно воспитать подлинный интерес к культуре и истории своей родины. Уверены, что такой игровой формат докажет свою состоятельность в будущем», — заметил глава комитета Иван Гущин.

Квест прошел в несколько этапов. Так, на одном из них участники собрали пазлы — объекты культурного наследия Татарстана, на другом искали ответы на вопросы викторины, а затем пустились на поиски сокровищ. В числе вопросов, на которые отвечали юные исследователи, были и посвященные объектам культурного наследия ЮНЕСКО в республике.

Главный приз игры участники наши самостоятельно, проведя раскопки. Клад состоял из «золотых монет» — шоколадных конфет.