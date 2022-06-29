В лагере «Чайка» Лаишевского детского дома открылась универсальная спортивная площадка

В Татарстане, в оздоровительном лагере «Чайка» Лаишевского детского дома, открылась универсальная спортивная площадка, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«На спортивный праздник к детям приехали руководитель исполкома Лаишевского района Анатолий Новиков, а также друзья и волонтеры из разных уголков Татарстана и других регионов России. Такая спортплощадка – мечта воспитанников многих поколений детского дома», – отметили в министерстве.

По случаю открытия объекта для детей была организована праздничная программа с песнями, танцами и шоу мыльных пузырей. Кроме того, они получили сладкие подарки и попробовали торт в виде новой спортплощадки.

Строительство объекта реализовала инициативная группа предпринимателей, большой вклад также внес благотворительный фонд социальной помощи людям «Чистые сердца».