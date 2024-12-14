В лагерь за зерно, стиляги и нейросеть в музыкальном байопике об Альфие Авзаловой

О том, как удалось воссоздать голос Альфии Авзаловой, благодарная ли задача адаптировать киноформат к театру и удовлетворена ли воплощением образа певицы на сцене ее дочь — в рецензии культурного обозревателя «Татар-информа».





На первом дне премьеры «Альфия Авзалова. Путь в вечность» переаншлаг в театре Камала не отмечался, но зал был полон – по традиции увидеть новую постановку собрались в основном представители творческой интеллигенции, худруки театров, именитые артисты, драматурги, журналисты. В фойе перед началом спектакля и в антракте давали живую музыку из репертуара 60-70-х годов.

Биографический спектакль был создан при поддержке Фонда сохранения и развития творчества певицы Альфии Авзаловой, которым руководит дочь легендарной татарской артистки Зульфия Нигмедзянова. Зульфия Гумеровна выступила, кроме того, и соавтором Резеды Губаевой в создании литературной основы спектакля. Как рассказали в театре, к работе здесь приступили без привычной готовой пьесы — на основе замысла режиссера-постановщика Айдара Заббарова и книги воспоминаний певицы «О себе», русскоязычный вариант которой был представлен общественности два года назад в Казани.

На официальном сайте театра жанр постановки определяется как музыкальный байопик — пожалуй, впервые за все время существования Камаловского. Постановки о Мусе Джалиле, Мухлисе Буби, Сахибджамал Гиззатуллиной-Волжской не соответствовали этому кинематографическому термину, зародившемуся в начале 50-х годов прошлого века. Формат успешно эксплуатируется российским кинематографом последние 10-15 лет, особенно в рефлексии по советской эпохе. А вот на российскую сцену байопик попал относительно недавно.

Кинематографичность постановки не ограничивается определением жанра в аннотации. История героини соткана порой из микросцен, логично составляющих эпизоды, с легкими переходами во флешбэки, плюс кольцевая композиция — все, как в хорошей кинодраматургии. Помогают такому восприятию минималистичная декорация-трансформер, проекции (сценография Булата Ибрагимова, конструктор декораций — Олег Щербаков) и задник-экран с реалистичной компьютерной графикой, перемещающий героев то в поле, то во двор деревенского клуба, то в поезд 70-х годов (видеохудожник Игорь Домашкевич).

Однако создатели спектакля «Альфия Авзалова. Путь в вечность» в использовании трендов пошли еще дальше — использовали искусственный интеллект. Закадровый голос героини заставил присутствующих в зале вздрогнуть или переглянуться — со зрителем говорила их любимая артистка. Ее интонации мастерски передала исполнительница главной роли Лейсан Гатауллина, а тембр обработал в нейросети Ильдар Харисов.

Впрочем, технологические новшества — не главные творческие достижения авторов премьерной постановки. Молодой, но именитый режиссер мастерски использует минималистичные символические решения: пьяный неудачник Авзал (Алмаз Бурганов) на расстоянии «ударяет» жену Миньямал (Лейсан Файзуллина), мама играет с дочками в прятки через одеяло, а потом исчезает за этим одеялом навсегда, а вместо нее приходят печальные соседки и забирают сестру-грудничка. Жадный Шакир-джизни (Фанис Зиганшин) с толщинкой на бедрах загружает юную Альфию работой, и она, к его негодованию, стремительно с ней справляется. Через гэги, фокусы и веселые фонограммы Альфии Авзаловой подаются самые трагические эпизоды в истории героини. В спектакле много запоминающихся эпизодов, которые вызывают хохот, хватают за душу до слез и вызывают ностальгию.

Возвращение из лагеря любящей и кроткой тети Закиры-джиракай (Люция Хамитова), которую посадили за кражу зерна, решено лаконично: «лагерная» тетя все такая же любящая, но уже далеко не кроткая. Эта сцена решает важную поворотную точку сюжета и завершает первый акт.

Лейтмотивом истории, на которую нанизаны флешбэки, являются отношения уже угасающей Альфии с дочерью Зульфией (Миляуша Шайхутдинова). Внешнее сходство героинь с прототипами приковало внимание к их игре с первой сцены, а когда появился Ильгам Шакиров, зрители начали аплодировать. Если Гатауллина и Шайхутдинова представляют своих героинь реалистично, то Раиль Шамсуаров немного гиперболизирует своего персонажа, пародирует его. В этом спектакле молодые артисты Камаловского оживили легенд татарской музыкальной сцены, они узнаваемы: Зулейха Ахметова, Зиннур Гибадуллин, Зифа Басырова, Рашид Вагапов. В постановке ностальгически звучат их песни.

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Атмосферу 60-х с танцами в духе фильма Валерия Тодоровского «Стиляги» передают хореографические этюды (хореографы: Софья Гуржиева, Лилия и Айрат Багаутдиновы), а также бочка кваса, лампочки в парке и микроавтобус ансамбля «Казан утлары». Спектакль стал творческим приношением памяти не только великой татарской артистки, но и всех ее современников.

27-летняя Лейсан Гатауллина мастерски воплотила и детство, и юность, и зрелость своей героини. Вероятно, благодаря схожему с ней темпераменту и внутреннему стержню. Молодая артистка родом из Набережных Челнов, в труппу театра была принята в 2021 году после окончания Казанского института культуры. До Альфии она сыграла главную роль в спектаклях «Угасшие звезды» и «Муть. Мухаджиры», а в 2023 году удостоилась Государственной премии имени Мусы Джалиля.

Зал аплодировал стоя, артистов и творческую группу со сцены не отпускали долго. Состоялось и символичное объятие сценических Альфии и Зульфии с реальной дочерью артистки. Премьерные показы спектакля «Альфия Авзалова. Путь в вечность» пройдут также сегодня и завтра.

Фотографии Салавата Камалетдинова / «Татар-информ»