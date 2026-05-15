ТИ-Спорт 15 мая 2026

В «Ладе» отреагировали на новость о снятии с чемпионата КХЛ в сезоне 2026/27

Фото: hclada.ru

В ХК «Лада» прокомментировали информацию о возможном снятии с чемпионата КХЛ в будущем сезоне 2026/27. Об этом пресс-служба тольяттинского клуба заявила «Спорт-экспрессу».

«Никаких комментариев нет. Впервые слышим данную новость», – ответили «СЭ» в клубе.

Ранее телеграм-канал «Mash на Спорте» опубликовал новость, в которой говорилось о том, что руководство клуба приняло решение отказаться от выступления в чемпионате на будущий сезон из-за финансовых трудностей.

Сезон 2025/26 «Лада» завершила на десятой строчке с 47 очками в турнирной таблице КХЛ в Западной конференции.

