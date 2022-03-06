В КХЛ отреагировали на массовый побег легионеров из клубов

Дирекция КХЛ прокомментировала массовое расторжение контрактов легионеров со своими клубами КХЛ.

На вечер вчерашнего дня 14 легионеров КХЛ расторгли свои контракты с клубами КХЛ. Среди них Метсола, Ларсен, Хартикайнен, Маннинен, Гранлунд, представляющие «Салават Юлаев». А также Шор, Сятери, Йокипакка из «Сибири», Нордстрём, Валльмарк (ЦСКА), Каски, Покка («Авангард»), Олкинуора («Металлург») и Туохимаа из «Нефтехимика».

«Клубы, видя, с каким давлением легионеры столкнулись в своих родных странах, приняли решение отпустить их. Что касается процедуры расторжения, то все эти действия были проведены в системе ЦИБ КХЛ в соответствии с Регламентом КХЛ. Если прецеденты нарушения контракта хоккеистами возникнут, то у клубов есть право обратиться в Дисциплинарный комитет КХЛ, чтобы защитить свои права. Если игрок самовольно покинет клуб КХЛ, то по Регламенту КХЛ он обязуется выплатить клубу денежную компенсацию за одностороннее расторжение контракта. Также права на хоккеиста закрепляются за клубом на оставшийся срок действия расторгнутого контракта», - приводит сообщение пресс-службы КХЛ «Чемпионат».

Также говорится, что КХЛ не видит опасности для легионеров лиги в России и отправила официальное письмо в Минспорт России с просьбой объявить гарантии безопасности для иностранных игроков и их семей. Эти гарантии должны включать в себя свободный выезд хоккеистов по окончании сезона.

«Предоставление официальных гарантий — это прерогатива государства», – резюмирует КХЛ.