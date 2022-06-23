В КХЛ могут отменить плей-офф внутри конференций

Федерация хоккея России (ФХР) и Континентальная хоккейная лига (КХЛ) рассмотрят возможность отказа от проведения плей-офф в рамках конференций «Запад» и «Восток». Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Таким образом, в Кубке Гагарина может вернуться перекрестный плей-офф между конференциями. Как и было изначально, и «что точно повысит уровень соревновательности, интенсивности и рейтинга КХЛ в глазах болельщиков», – говорится в заявлении.

Кроме того, федерация и лига создадут рабочую группу, которая в течение следующего сезона проработает варианты по дальнейшему развитию чемпионата КХЛ.

Напомним, новый сезон КХЛ стартует 1 сентября, однако, точный календарь матчей пока не утвержден.