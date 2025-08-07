news_header_top
7 августа 2025 16:41

В КХЛ будет выступать «Шанхай Дрэгонс» вместо «Куньлунь Ред Стар»

Фото: пресс-служба ХК "Шанхай Дрэгонс"

Китайский «Куньлунь Ред Стар» официально переименован в «Шанхай Дрэгонс». Об этом сообщила пресс-служба китайского клуба, сопроводив соответствующим видеороликом.

На видео показан дракон, который парит над самыми знаковыми местами Санкт-Петербурга. Именно в этом городе будет базироваться новообразованная команда в сезоне 2025/2026.

Ранее стало известно, что команда в сезоне-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги будет играть на «СКА Арене». После переезда в Россию в локдаун «Куньлунь» базировался в Подмосковье, на Арене «Мытищи».

#кхл #куньлунь ред стар #россия и китай
