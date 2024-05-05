В квиз-игре «День Победы» приняли участие 10 студенческих команд из вузов Казани

В историческом парке «Россия — моя история» прошла квиз-игра «День Победы» для студенческих команд. Ее участниками стали 10 команд из разных вузов. Победу в интеллектуальных соревнованиях одержали ребята из казанского филиала Всероссийского государственного университета юстиции.

«Считаю, что студенческой молодежи очень важно знать историю и помнить подвиг наших предков. Мой прадедушка также был участником Великой Отечественной войны, был награжден орденами, и я очень горжусь этим. Патриотический квиз в интерактивном формате помог студентам узнать еще больше интересных исторических фактов, где-то закрепить свои знания», — отметил президент «Лиги студентов РТ» Шамиль Якупов.

Вопросы квиза были связаны с историческими датами и событиями, культурным наследием России, а также направлены на развитие логики и ассоциативного мышления.

«Мы остались в полном восторге от патриотического квиза. Организаторы создали дружелюбную атмосферу мероприятия. Мы узнали много нового об истории Великой Отечественной войны. Задания были очень необычными и непохожими на задания других квизов, на которых мы были. Посоревноваться с другими патриотическими направлениями города Казани в таком формате – очень увлекательный опыт. Будем рады вновь принять участие в подобных мероприятиях», — поделилась впечатлениями одна из участниц игры, студентка КГАУ Алина Имангулова.