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Общество 28 декабря 2023 11:44

В квартирах части казанцев бесплатно установят дымовые извещатели

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В Казани продолжится установка автономных дымовых извещателей в квартиры некоторых категорий жителей. Об этом говорится в сборнике документов и правовых актов.

Мера социальной поддержки предоставляется семьям с детьми-инвалидами, семьям с детьми в социально опасном положении, с признаками социального неблагополучения, малоимущим многодетным семьям; ветеранам Великой Отечественной войны и одиноким пожилым людям в возрасте от 80 лет.

Жители должны подать заявку на установку, приложив к ней копии документов, подтверждающих право на получение услуги и владение жилым помещением.

Услуга предоставляется однократно в срок до 1 августа 2024 года. Заявки на установку будут сформированы до 1 апреля 2024 года.

#автономные пожарные извещатели
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