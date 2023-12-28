В квартирах части казанцев бесплатно установят дымовые извещатели

В Казани продолжится установка автономных дымовых извещателей в квартиры некоторых категорий жителей. Об этом говорится в сборнике документов и правовых актов.

Мера социальной поддержки предоставляется семьям с детьми-инвалидами, семьям с детьми в социально опасном положении, с признаками социального неблагополучения, малоимущим многодетным семьям; ветеранам Великой Отечественной войны и одиноким пожилым людям в возрасте от 80 лет.

Жители должны подать заявку на установку, приложив к ней копии документов, подтверждающих право на получение услуги и владение жилым помещением.

Услуга предоставляется однократно в срок до 1 августа 2024 года. Заявки на установку будут сформированы до 1 апреля 2024 года.