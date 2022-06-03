В квартире умершей жительницы Казани пригорела еда на плите, соседи вызвали пожарных

Сообщение об инциденте в одной из квартир жилого дома на улице Моторной в Казани поступило около шести часов вечера по номеру вызова пожарной охраны 101.

На место сразу прибыли огнеборцы, они вынесли из квартиры 69-летнюю женщину и передали ее медикам скорой помощи. Однако, несмотря на усилия врачей, женщина скончалась в карете скорой. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

По предварительным данным, пожара в квартире не было. Причиной вызова пожарных стала пригоревшая на плите еда. Женщина скончалась из-за хронического заболевания.