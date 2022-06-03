news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
3 июня 2022  18:56
Павел Климчак

В квартире умершей жительницы Казани пригорела еда на плите, соседи вызвали пожарных

news_top_970_100

Сообщение об инциденте в одной из квартир жилого дома на улице Моторной в Казани поступило около шести часов вечера по номеру вызова пожарной охраны 101.

На место сразу прибыли огнеборцы, они вынесли из квартиры 69-летнюю женщину и передали ее медикам скорой помощи. Однако, несмотря на усилия врачей, женщина скончалась в карете скорой. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

По предварительным данным, пожара в квартире не было. Причиной вызова пожарных стала пригоревшая на плите еда. Женщина скончалась из-за хронического заболевания.

#погибшие на пожаре
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100