В квартире одного из домов в Казани загорелись вещи, хозяин погиб
Хозяин одной из квартир в доме №59 по Проспекту Ибрагимова погиб в пожаре, который возник в десятом часу вечера.
Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, пожар случился в квартире на четвертом этаже. Как выяснилось, в коридоре загорелись вещи, площадь возгорания составила 10 квадратных метров.
В процессе тушения пожарные обнаружили погибшего мужчину, на вид ему 30-35 лет.
Никто из жильцов соседних с горевшей квартир не пострадал, шесть человек эвакуировались из дома без помощи пожарных.
Причины предстоит выяснить дознавателям.