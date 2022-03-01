В квартире одного из домов в Казани загорелись вещи, хозяин погиб

Хозяин одной из квартир в доме №59 по Проспекту Ибрагимова погиб в пожаре, который возник в десятом часу вечера.

Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, пожар случился в квартире на четвертом этаже. Как выяснилось, в коридоре загорелись вещи, площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

В процессе тушения пожарные обнаружили погибшего мужчину, на вид ему 30-35 лет.

Никто из жильцов соседних с горевшей квартир не пострадал, шесть человек эвакуировались из дома без помощи пожарных.

Причины предстоит выяснить дознавателям.