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Ру Тат
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Происшествия
1 марта 2022  23:06

В квартире одного из домов в Казани загорелись вещи, хозяин погиб

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Хозяин одной из квартир в доме №59 по Проспекту Ибрагимова погиб в пожаре, который возник в десятом часу вечера.

Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, пожар случился в квартире на четвертом этаже. Как выяснилось, в коридоре загорелись вещи, площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

В процессе тушения пожарные обнаружили погибшего мужчину, на вид ему 30-35 лет.

Никто из жильцов соседних с горевшей квартир не пострадал, шесть человек эвакуировались из дома без помощи пожарных. 

Причины предстоит выяснить дознавателям. 

 

#пожар с погибшим
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