В квартире Назиба Жиганова прошёл концерт в честь его 113-летия

© Анастасия Богданова / «Татар-информ»

Сегодня в Музее Назиба Жиганова прошел концерт, посвященный 113-летию со дня рождения композитора. Гости смогли услышать фрагменты из его опер «Алтынчеч», «Джалиль», «Тюляк», «Нумус» и «Качкын».

Музыкальные произведения звучали в исполнении солистов Оперной студии, студентов и педагогов кафедры музыкального театра Казанской консерватории, солистов ансамблей «Соембикэ» и хора «Делиция».

«Сегодня день рождения замечательного композитора, одного из основоположников татарской национальной музыки Набиза Жиганова. То, что сегодня звучит музыка, особенно радует и создаёт некую атмосферу. Музей – это место силы, культуры Татарстана и его музыкальной культуры в целом. В этой квартире Набиз Гаязович прожил последние 17 лет своей жизни. Здорово, что всё это живо и музыка звучит, Жиганова помнят, и более того, его любимая консерватория продолжает выпускать замечательных музыкантов», – рассказал заведующий музеем Алексей Егоров.

Одна из солисток – заслуженная артистка Татарстана Айгуль Хайри подметила, что выступать в этих стенах всегда волнительно.

Она добавила, что произведения Жиганова пронизаны духом патриотизма и любви к народу. Так, партия Алтынчеч, которую исполнила Хайри, пронизана болью за родной народ, который подвергся нашествию монголов. Артистка поделилась, что постаралась передать все нотки настроения своей героини и подчеркнуть красоту музыки Жиганова.