В квартире на юго-востоке Москвы прогремел взрыв

В квартире жилого дома на юго-востоке Москвы взорвалась газовая плита, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в квартире дома на 1-й улице Текстильщиков.

По данным агентства, серьезных разрушений в доме нет. В квартире, где произошел взрыв, выбиты окна.