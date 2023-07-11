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Происшествия 11 июля 2023 16:58

В квартире на юго-востоке Москвы прогремел взрыв

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В квартире жилого дома на юго-востоке Москвы взорвалась газовая плита, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в квартире дома на 1-й улице Текстильщиков.

По данным агентства, серьезных разрушений в доме нет. В квартире, где произошел взрыв, выбиты окна.

#Москва
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