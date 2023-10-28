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Руc Тат
Происшествия 28 октября 2023 09:20

В квартире казанской многоэтажки подожгли вещи, едва не погиб мужчина

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Сегодня ночью на улице Кул Гали в Казани произошел пожар, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На втором этаже девятиэтажного дома загорелась трехкомнатная квартира.

Сотрудники пожарной охраны из квартиры по лестничному маршу при помощи спасательного устройства капюшонного типа от дыхательного аппарата на сжатом воздухе спасли 45-летнего мужчину.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Мужчина получил ожоги шеи, лица и груди, его госпитализировали.

Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 3 квадратных метра.

Предварительная причина пожара – поджог.

#пожар в казани
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