Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В квартире казанской многоэтажки подожгли вещи, едва не погиб мужчина
Сегодня ночью на улице Кул Гали в Казани произошел пожар, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
На втором этаже девятиэтажного дома загорелась трехкомнатная квартира.
Сотрудники пожарной охраны из квартиры по лестничному маршу при помощи спасательного устройства капюшонного типа от дыхательного аппарата на сжатом воздухе спасли 45-летнего мужчину.
Мужчина получил ожоги шеи, лица и груди, его госпитализировали.
Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 3 квадратных метра.
Предварительная причина пожара – поджог.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников