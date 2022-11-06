В квартире челнинца рванул самогонный аппарат, вылетели все стекла

Сегодня сразу после полуночи в квартире одного из домов на Московском проспекте в Набережных Челнах рванул самогонный аппарат, в результате чего из окон вылетели стекла.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, когда пожарные прибыли на место, выяснилось, что ничего не горит.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Самогонный аппарат стоит в ванной комнате, в результате его разгерметизации, квартира на втором этаже многоэтажки осталась без оконных стекол.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

42-летний хозяин квартиры госпитализирован в БСМП Набережных Челнов.