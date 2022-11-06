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Ру Тат
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Происшествия
6 ноября 2022  00:59

В квартире челнинца рванул самогонный аппарат, вылетели все стекла

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Сегодня сразу после полуночи в квартире одного из домов на Московском проспекте в Набережных Челнах рванул самогонный аппарат, в результате чего из окон вылетели стекла. 

 

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, когда пожарные прибыли на место, выяснилось, что ничего не горит. 

 

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Самогонный аппарат стоит в ванной комнате, в результате его разгерметизации, квартира на втором этаже многоэтажки осталась без оконных стекол. 

 

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

42-летний хозяин квартиры госпитализирован в БСМП Набережных Челнов.

 

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

 

#хлопок #ГУ МЧС по РТ
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