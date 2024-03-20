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Общество 20 марта 2024 12:12

В квартирах трех районах Казани из кранов может пойти зеленая вода

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Сегодня в трех районах Казани проводится проверка магистральных тепловодов на утечки теплоносителя. Поэтому в квартирах горожан из кранов может пойти зеленая вода, предупреждает мэрия столицы Татарстана.

Проверка проходит на тепловодах от Казанской ТЭЦ-2. В сетевую воду введен краситель «Уранин-А», который безопасен для здоровья людей и окружающей среды.

При обнаружении зеленой воды казанцам стоит позвонить по номеру +7(843)291-87-95 (диспетчерская служба).

#зеленая вода
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