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Новости Татарстана и Казани
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В квартирах трех районах Казани из кранов может пойти зеленая вода
Сегодня в трех районах Казани проводится проверка магистральных тепловодов на утечки теплоносителя. Поэтому в квартирах горожан из кранов может пойти зеленая вода, предупреждает мэрия столицы Татарстана.
Проверка проходит на тепловодах от Казанской ТЭЦ-2. В сетевую воду введен краситель «Уранин-А», который безопасен для здоровья людей и окружающей среды.
При обнаружении зеленой воды казанцам стоит позвонить по номеру +7(843)291-87-95 (диспетчерская служба).
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