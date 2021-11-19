В квартирах после взрыва дома в Набережных Челнах проведут высококачественный ремонт

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев во время выезда оценил ремонтные работы, которые проводятся в доме 48/20, пострадавшем после взрыва бытового газа. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Глава города отметил, что восстановительные работы в доме идут по графику и с применением самых качественных современных материалов. Вместе с коллегами он поднялся на пятый этаж, осмотрев все квартиры, где сейчас работают специалисты, пообщался со строителями.

В квартире, где произошел взрыв, не было ничего, все стены — и несущие, и перегородки — выбила взрывная волна. Балкон также отсутствовал, его обломки попали в остановку, которая находилась через дорогу. «Повезло, что не в людей», — согласились строители и глава города.

По словам исполнительного директора группы компании «Профит» Анатолия Кондюкова, те плиты, которые можно восстановить, восстанавливаются, а те, которые не подлежат восстановлению, полностью меняются.

«Сейчас выполняем герметизацию, окна, стены. На следующей неделе подключаем отопление, чтобы не проводить остальные отделочные работы на морозе. Они будут проходить и в 11-м, и в 12-м подъезде», — доложил он.

По завершении осмотра Наиль Магдеев подчеркнул, что все работы идут по современным стандартам строительства, и призвал не экономить ни на строительных материалах, ни на самом ремонте.

«Все поручения выполняются, ни на чем не экономим. Есть параметры современного дома, мы их соблюдаем, так должно быть. Вплоть до того, что в каждой квартире сделаем натяжные потолки, поклеим новые хорошие обои, закажем и изготовим мебель, поменяем все входные двери в пострадавших квартирах», — поручил Магдеев.

На сегодняшний день строители работают в ускоренном темпе, чтобы до наступления настоящих морозов завершить основные работы, при этом плиты перекрытия и стены устанавливаются таким образом, чтобы площадь жилья осталась прежней.