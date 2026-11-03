В квартале юстиции 14-летним татарстанцам вручили их первые паспорта

Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Сегодня в квартале юстиции в Казани вручили паспорта юным жителям республики, достигшим 14-летнего возраста. Главный документ каждого гражданина страны и Конституцию РФ подросткам вручил Главный федеральный инспектор по РТ Айрат Ахметшин.

«Получение паспорта гражданина Российской Федерации – основного документа вашей жизни – означает вхождение во взрослую жизнь. Взрослая жизнь дает вам новый импульс к развитию, к самореализации. Вы начинаете по-другому смотреть на этот мир, у вас появляются свои права и, конечно же, обязанности», – обратился к ребятам Айрат Ахметшин.

Он отметил, что церемония проходит накануне двух больших праздников – Дня народного единства и Дня Конституции Татарстана.

«От имени Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан позвольте поздравить вас с этим знаменательным событием – с получением первого основного документа гражданина Российской Федерации. Знаменательно, что это происходит в Квартале юстиции: слово „юстиция“ – это в первую очередь справедливость», – сказал начальник Управления Министерства юстиции РФ по РТ Максим Скирда.

Начальник Управления по вопросам миграции МВД по РТ Марат Агалиев пожелал школьникам быть достойными своей страны. Он отметил, что могущество страны не только в богатстве недр, но и в силе духа, а также что перед ребятами открыты все пути и они могут выбрать любой, однако попросил их встать на правильный – путь защитника Отечества.

«От лица нашего университета поздравляю вас с таким знаменательным днем. Хочу вам пожелать одного, чтобы вы четко понимали свои права и всегда исполняли свои обязанности. Это в нашем современном мире очень важно для государства и для вас самих. Поэтому также присоединяюсь ко всем вышесказанным словам и поздравляю вас с наступающими праздниками», – подытожил директор Казанского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции Юрий Кулешов.