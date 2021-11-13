В квартале «Сандугач» достроили два соципотечных дома

В новом жилом комплексе «Сандугач» (второй квартал жилого района «Салават Купере» Казани) завершилось строительство двух 108-квартирных домов № 2-2-2 и № 2-2-3. Об этом сообщает пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ.

Новостройки успешно прошли итоговые проверки Госстройнадзора РТ и получили заключения о соответствии объектов требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС).

Теперь можно перейти к получению разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, для этого Госжилфондом готовятся соответствующие обращения в Управление градостроительных разрешений Исполкома г. Казани.

Напомним, ЖК «Сандугач» включает в себя 18 жилых домов в общей сложности на 1716 квартир. Их планируется сдать в эксплуатацию в 2021-2022 годах.