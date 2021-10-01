В Кузбассе предложили создать два города-миллионника

На базе Кемерова и Новокузнецка могут быть созданы два города с населением более 1 млн человек. С таким предложением к Президенту России Владимиру Путину обратился сегодня губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

«Обращаюсь с предложением о создании в Кузбассе двух городов-миллионников на базе Кемерова и Новокузнецка. Сейчас там 550–560 тысяч в каждом городе. Уже построена вся инфраструктура, есть аэропорты», — цитирует главу региона пресс-служба Кремля.

Он отметил, что два города объединили скоростной областной магистралью: часть со скоростью 130 км/час, другую — 110 км/час.

«В этих городах мы можем делать комплексное развитие территорий. Будем сносить кварталами частный сектор, на месте частного сектора строить современные дома», — поделился планами Цивилев.

Путин, в свою очередь, отметил, что при выкупе кварталов под снос необходимо работать отдельно с каждой проживающей там семьей, чтобы это решение не противоречило интересам жителей Кузбасса. По словам губернатора, работа в этом направлении уже началась.

«Если будет поддержка, то реально создать (города-миллионники) к 2030 году, подойти к этой цифре. Надо удерживать молодежь, она убегает — очень серьезный вопрос», — добавил Цивилев.

Глава государства обратил внимание на то, что молодым людям в Кемеровской области необходимо обеспечить перспективы развития и хорошие рабочие места, чтобы они не покидали родной регион.

«В конечном итоге это все равно рабочие места, потому что чтобы молодые люди не уезжали, они должны иметь хорошую работу, хорошо оплачиваемую, перспективы развития», — подчеркнул Путин.