В Куюках завершено строительство трех новых многоквартирных домов

В деревне Куюки Пестречинского района завершено строительство трех новых жилых домов. Сейчас дома ожидают заключения о соответствии и ввода в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Инспекции госстройнадзора РТ.

18 июля завершилась проверка второй очереди строительства в микрорайоне «Яшьлек», расположенном северо-западнее деревни Куюки. Были проверены многоквартирные дома №21, 24, 25. Все три объекта — четырехэтажные, с чистовой отделкой. В доме №21 — 45 квартир, 24 — 60, 25 — 75. Все новостройки прошли положительные итоговые проверки надзорного ведомства.

Микрорайон «Яшьлек» состоит из малоэтажных многоквартирных жилых домов экономического класса. На озелененной территории в границах отведенного участка для жителей будут обустроены детские площадки, спортивная площадка и гостевая автостоянка.

На берегу реки Куюковка планируется благоустройство парковой зоны.