В Куюках в этом году откроется опорный пункт полиции

В деревне Куюки Пестречинского района РТ запланировано открытие опорного пункта полиции. Об этом на сходе граждан сообщил глава Богородского поселения (в состав которого входят Куюки) Марс Бикбов.

Жители одного из крупных поселений района обсудили свои самые горячие вопросы, подвели итоги ушедшему году и наметили планы на 2023-й. В обсуждении принял участие глава Пестречинского района Ильхам Кашапов.

По словам Бикбова, в 2023 году здесь предстоит решить много различных вопросов. В список самых «горячих» попали проектирование дороги от Куюков до Салмачей, в селе Гильдеево планируется строительство новой скважины и прокладка нового водяного трубопровода протяженностью 5 километров. Также продолжатся работы по программе «Догазификация». Помимо этого, планируется до конца года завершить работы по реконструкции дороги Богородское — Куюки.

Марс Бикбов, подводя итоги ушедшему году, доложил, что на территории Богородского сельского поселения по-прежнему высокий темп строительства. В 2022 году введено в эксплуатацию 23 многоквартирных жилых дома площадью 55 851 кв. метр, в которых 1344 новых квартир, и 555 индивидуальных жилых домов общей площадью 77 506 кв. метров.

Сразу два новых детских сада распахнули свои двери. В селе Богородское открылось дошкольное учреждение «Золотой ключик», в Куюках — «Сказка».

Лицей «Алгоритм» в деревне Куюки, рассчитанный на 1224 ученика, вместил 2174 ребенка, всего 76 классов, которые учатся в две смены. В Богородской школе — 421 ученик, 154 из которых приезжают из других сел на школьном автобусе.

«В этой школе созданы все условия для проведения учебно-воспитательного процесса. Имеется столовая, в которой летом 2022 года проведен капитальный ремонт, спортивный зал, библиотека, музей, спортивная площадка и пришкольный участок», — сообщил глава поселения.

Население обслуживается в трех современных ФАПах, в конце прошлого года открылась новая врачебная амбулатория. Медучреждение построено в рамках реализации «Программы модернизации первичного звена здравоохранения Республики Татарстан» национального проекта «Здравоохранение» (как и другие национальные проекты, инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным).

Активно ведется дорожное строительство. В прошлом году началась реконструкция дороги М7 «Волга» — Богородское — Куюки. На данный момент завершена укладка водопропускных труб.

В селе Гильдеево часть улицы Полевая покрыта асфальтным срезом, на Придорожной произведен ямочный ремонт, на улице Карьерная — Верхняя отремонтирован мост. В Богородском часть улиц Молодежная и Центральная совместно с жителями покрыли щебнем, а в Куюках улицу Южная — асфальтным срезом.

«Хотелось бы сказать, что основная наша цель — это создание на территории поселения благоприятных условий для жизни, работы и отдыха, повышения уровня жизни населения», — заключил глава поселения.