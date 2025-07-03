В Куюках строится детский сад на 340 мест

В деревне Куюки Пестречинского района продолжается строительство нового детского сада на 340 мест. Объект возводится в рамках национального проекта «Семья».

Как сообщил заместитель руководителя исполкома района Рамиль Шайхутдинов, на данный момент завершены разработка котлована, устройство фундамента и подвальных стен. Сейчас ведутся работы по возведению кирпичных стен первого этажа.

Здание будет двухэтажным, его общая площадь составит 5724 кв.м. По данным на сегодняшний день, выполнено 21% от общего объема строительно-монтажных работ. Завершить строительство планируется до конца текущего года.

Строящийся объект станет четвертым по счету детским садом. Также в этом образовательном учреждении планируется создать дополнительные места.

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов подчёркивал значимость внимания к детству.

«Детство — пора безоблачных и радостных дней, ярких впечатлений, первых открытий. Только с любовью, пониманием и поддержкой взрослых дети могут воплотить свои самые смелые мечты», – сказал Минниханов.