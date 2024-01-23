В Куюках школьник поскользнулся и попал под машину, прокуратура провела проверку

Прокуратура Пестречинского района проверила информацию о травмировании ребенка, который поскользнулся и попал под машину в Куюках, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В начале января в соцсетях появилось сообщение, что мальчик шел по скользкому тротуару из лицея, поскользнулся и попал под авто. Сведения подтвердились.

«Местные власти не обеспечили своевременную очистку тротуаров от снега и наледи. В адрес руководителя Исполнительного комитета Богородского сельского поселения внесено представление», – отметили в прокуратуре.

После вмешательства прокуратуры нарушения устранили, виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.