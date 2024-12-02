В Куюках открылся третий детский сад на 400 мест

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

В деревне Куюки Пестречинского района Татарстана открыли третий детский под названием «Улыбка». Жители остро нуждались в дошкольном учреждении, поэтому здание было простроено в сжатые сроки.

Как рассказал начальник строительного участка Айвар Гарипов, за объект взялись в начале года. «Я пришел сюда в чистое поле 16 января. Как вспомню, какая была погода, так вздрогну — 20 градусов мороза, ветрище. Зная критическую ситуацию с очередностью, мы постарались сделать все быстро и качественно», — отметил он.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Детский сад рассчитан на 390 детей в возрасте от трех до семи лет, которые будут разделены на 14 групп. Как рассказала заведующая детским садом Люция Гатина, штат сотрудников полностью сформирован. Коллектив состоит из 21 педагога.

«Это современный билингвальный детский сад, в котором созданы все условия для успешной работы. Воспитанников будем обучать на двух языках — русском и татарском. У нас оформлены „говорящие стены“. На них изображены животные, птицы с подписями на татарском и русском языках», — пояснила заведующая.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

На торжественном открытии объекта присутствовали министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, глава района Раис Сулейманов. Руководитель муниципального образования отметил, что район ведет последовательную работу по созданию новых мест для дошкольников.

«В течение шести лет введены восемь учреждений образования, из них шесть детских садов. В начале 2025 года будет открыт еще один детский сад на 340 мест в ЖК „Царево“», — подчеркнул он и добавил, что изначально «Улыбка» должна была быть 260-местной, но за счет спонсорских средств ее вместимость удалось увеличить.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Как подчеркнул Ильсур Хадиуллин, в Татарстане по программе, утвержденной Раисом республики Рустамом Миннихановым, в этом году появилось 10 детских садов на более чем 2,2 тыс. мест. При этом он обратил внимание на профессионализм воспитателей.

«Доверие к нашим воспитателям высочайшее, потому что с детьми работают люди, которые не только воспитывают, но и отдают свою любовь. Без любви к детям невозможно находиться в системе образования», — сказал министр.

Он вручил руководителю дошкольного учреждения сертификат номиналом 150 тысяч рублей на приобретение компьютерного оборудования.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

После традиционного разрезания ленты для почетных гостей провели экскурсию по зданию. Дошколята встретили их в национальных костюмах, с чак-чаком и караваем. Затем прошло показательное занятие в спортивном зале и творческое выступление в музыкальном зале.