В Куюках начнется проектирование поликлиники и пожарного депо

В 2022 году в деревне Куюки Пестречинского района начнется проектирование поликлиники и пожарного депо. Об этом стало известно на традиционных зимних сходах граждан, которые стартовали на этой неделе.

«Традиционные сходы открыла встреча главы Пестречинского района Ильхама Кашапова с жителями Кулаевского и Богородского сельских поселений. Новость о проектировании поликлиники и депо озвучили представители исполкома района», — сообщила ИА «Татар-информ» пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

В прошлом году в Богородском сельском поселении появились три новых социальных объекта. Так, в деревне Куюки состоялось открытие школы на 1224 места, по национальному проекту построен детский сад на 220 мест. Дошкольное учреждение на 120 мест возведено и в селе Богородское, оно откроет двери уже в этом феврале. В Куюках также построена новая детская площадка, которая огорожена забором и оборудована наружным видеонаблюдением и уличным освещением.

«Это поселение очень активно развивается, растет и количество жителей. На 1 января текущего года количество зарегистрированных жителей составило 14 587 человек. Фактически проживающего населения в разы больше. Отсюда и возникают проблемные вопросы. Острый вопрос — обеспечение населения водой: сети не выдерживают нагрузки», — пояснила Мифтахова.

В течение прошлого года здесь устранено 98 аварий, произведена замена шести насосов. Но постепенно проблема решается: к примеру, проложен новый водопровод длиной 940 метров, установлены три новых пожарных гидранта в деревне Камыш и два — в Куюках, автоматическая станция управления и защиты. В селе Богородское в рамках реконструкции дороги по ул. Центральная осуществлен перенос водопроводных сетей длиной 590 метров и установлены 12 пожарных гидрантов, а также проложено 550 метров труб от центрального водопровода к потребителям.

Еще одна проблема — нехватка образовательных учреждений. В новом лицее «Алгоритм» в Куюках обучаются 1512 учеников, а в селе Богородское — 381. Дети учатся в две смены, обеспечена перевозка школьников. 333 ребенка посещают детский сад «Золотая рыбка», 49 — богородский детский сад. Новые ДОУ рассчитаны на 220 и 120 мест. За счет средств бюджета планируется создать дополнительные места.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по поручению Президента России Владимира Путина.