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В Куюках из-за кишечной инфекции закрыли центр по уходу за детьми
В Куюках закрыли центр по присмотру и уходу за детьми «Амишка» после отравления детей. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.
«В связи с регистрацией случаев кишечной инфекции у детей, посещающих центр по присмотру и уходу за детьми «Амишка» в деревни Куюки Пестречинского района, Лаишевским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по РТ проведено эпидемиологическое расследование в отношении ИП Шаймуллиной А.Р.», – отметили в пресс-службе ведомства.
Во время расследование выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания детей. Так, в центре отсутствовали необходимые условия для приготовления блюд, обработка сырья и готовой продукции проводились на одном столе, продукты и посуды мылись в одной раковине. Были выявлены нарушения требований к санитарно-техническому и санитарно-гигиеническому содержанию помещений, условиям хранения пищевой продукции.
«По результатам лабораторных исследований в пробе готового блюда и в двух смывах с объектов внешней среды обнаружены бактерии группы кишечной палочки», – рассказали в Роспотребнадзоре.
На индивидуального предпринимателя составили протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности, центр «Амишка» опечатали.
По материалам Лаишевского территориального отдела Роспотребнадзора суд принял решение о запрете деятельности центра на 15 суток.
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