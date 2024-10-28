В Куюках из-за кишечной инфекции закрыли центр по уходу за детьми

Фото: Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ

В Куюках закрыли центр по присмотру и уходу за детьми «Амишка» после отравления детей. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

«В связи с регистрацией случаев кишечной инфекции у детей, посещающих центр по присмотру и уходу за детьми «Амишка» в деревни Куюки Пестречинского района, Лаишевским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по РТ проведено эпидемиологическое расследование в отношении ИП Шаймуллиной А.Р.», – отметили в пресс-службе ведомства.

Во время расследование выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания детей. Так, в центре отсутствовали необходимые условия для приготовления блюд, обработка сырья и готовой продукции проводились на одном столе, продукты и посуды мылись в одной раковине. Были выявлены нарушения требований к санитарно-техническому и санитарно-гигиеническому содержанию помещений, условиям хранения пищевой продукции.

«По результатам лабораторных исследований в пробе готового блюда и в двух смывах с объектов внешней среды обнаружены бактерии группы кишечной палочки», – рассказали в Роспотребнадзоре.

На индивидуального предпринимателя составили протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности, центр «Амишка» опечатали.

По материалам Лаишевского территориального отдела Роспотребнадзора суд принял решение о запрете деятельности центра на 15 суток.