Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Куюках администрацию накажут за незаконный ввод в эксплуатацию 14 многоэтажек
В Пестречинском районе прокуратура выявила нарушения градостроительного законодательства при вводе в эксплуатацию 14 многоквартирных жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Отмечается, что девелоперская корпорация «Антей» допустила нарушения при строительстве. Несмотря на это, местные власти выдали стройкомпании разрешение на ввод в эксплуатацию 14 многоквартирных жилых домов, построенных в ЖК «Светлый» в деревне Куюки.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». В свою очередь застройщика привлекли к административной ответственности.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников