В Куюках администрацию накажут за незаконный ввод в эксплуатацию 14 многоэтажек

В Пестречинском районе прокуратура выявила нарушения градостроительного законодательства при вводе в эксплуатацию 14 многоквартирных жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Отмечается, что девелоперская корпорация «Антей» допустила нарушения при строительстве. Несмотря на это, местные власти выдали стройкомпании разрешение на ввод в эксплуатацию 14 многоквартирных жилых домов, построенных в ЖК «Светлый» в деревне Куюки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». В свою очередь застройщика привлекли к административной ответственности.