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В Курскую область прибыла гумпомощь с новогодними подарками и продуктами из Татарстана
Сегодня в Курскую область прибыла гуманитарная колонна, отправленная несколько дней назад из Казани. Скоро гуманитарный груз получат и жители подшефных Лисичанска и Рубежного. Помимо подарков из Татарстана, в состав груза вошло свыше 70 тонн продуктов, одежды, товаров первой необходимости и личной гигиены.
«Данная одежда собрана по запросу, а продукты питания формируются в индивидуальные наборы, что позволяет обеспечить адресную доставку. Это было высоко оценено Курской областью как способ оказания гуманитарной помощи», – заявила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.
Гуманитарный груз собрали на средства неравнодушных жителей республики. В погрузке и упаковке гуманитарной помощи активно помогали волонтеры. За четыре дня до отправки они трудились в три смены, рассказывала заместитель исполнительного директора организации «Добрый Татарстан» Гузель Ганиева.
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