Российские военные задержали украинского солдата, подозреваемого в похищении гражданских лиц на территории Курской области. Информацию об этом распространил Владимир Рогов, глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, через свой канал в Telegram-канал.

По словам Рогова, инцидент произошел в селе Гончаровка, расположенном на окраине города Суджа Курской области. Он утверждает, что задержанные военнослужащие ВСУ применяли насилие к местным жителям и насильно увозили их.

Это сообщение появилось на фоне недавнего заявления родственников пожилого жителя Курской области. Семья пенсионера выразила опасения, что он мог быть захвачен украинскими военными и удерживается на территории Украины.