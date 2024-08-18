Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Курской области задержан похищавший мирных жителей боец ВСУ
Российские военные задержали украинского солдата, подозреваемого в похищении гражданских лиц на территории Курской области. Информацию об этом распространил Владимир Рогов, глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, через свой канал в Telegram-канал.
По словам Рогова, инцидент произошел в селе Гончаровка, расположенном на окраине города Суджа Курской области. Он утверждает, что задержанные военнослужащие ВСУ применяли насилие к местным жителям и насильно увозили их.
Это сообщение появилось на фоне недавнего заявления родственников пожилого жителя Курской области. Семья пенсионера выразила опасения, что он мог быть захвачен украинскими военными и удерживается на территории Украины.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»