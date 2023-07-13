В Курской области задержали россиян, собиравших сведения для Украины

В Курской области силовики пресекли деятельность россиян, подозреваемых в передаче Украине сведений об объектах Минобороны РФ, собщает ТАСС.

Данные сведения могли быть использованы для проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники.

По данным агентства, у задержанных изъяли переданные представителем ВСУ специальные технические приспособления и средства связи, содержащие инструкции по выполнению заданий.

По данному факту возбуждены уголовные дела о государственной измене и приготовлении к диверсии.