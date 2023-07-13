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В Курской области задержали россиян, собиравших сведения для Украины
В Курской области силовики пресекли деятельность россиян, подозреваемых в передаче Украине сведений об объектах Минобороны РФ, собщает ТАСС.
Данные сведения могли быть использованы для проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники.
По данным агентства, у задержанных изъяли переданные представителем ВСУ специальные технические приспособления и средства связи, содержащие инструкции по выполнению заданий.
По данному факту возбуждены уголовные дела о государственной измене и приготовлении к диверсии.
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