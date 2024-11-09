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СВО 9 ноября 2024 09:49

В Курской области взяли в плен женщину-военнослужащую украинской армии

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Российские военные из числа группировки «Север» взяли в плен женщину-военнослужащую украинской армии в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Стрелок рядовой Наталья Балаклицкая взята в плен военнослужащими группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области. По ее словам, пришла в ВСУ добровольцем», - сказали в ведомстве.

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