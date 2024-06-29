В Курской области в результате удара БПЛА по жилому дому погибли пять человек

В ночь на сегодня в селе Городище Рыльского района произошла трагедия, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

По имеющимся сведениям, беспилотный летательный аппарат нанес удар по жилому зданию. В результате инцидента погибли пять человек, среди которых двое несовершеннолетних.

Еще два члена семьи получили тяжелые ранения и были экстренно госпитализированы в районную больницу Рыльска, где им сейчас оказывается необходимая медицинская помощь.

Губернатор выразил глубокую скорбь и искренние соболезнования всем, кто потерял своих близких в этой трагедии.