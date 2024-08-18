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СВО 18 августа 2024 10:23

В Курской области уничтожили 16 украинских штурмовиков

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Представитель российского силового ведомства сообщил РИА Новости о нейтрализации группы украинских военнослужащих на территории Курской области.

По информации агентства, операция была проведена вблизи населенного пункта Кремяное. Уничтоженное подразделение состояло из 16 бойцов 225-го отдельного штурмового батальона 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Факт ликвидации подтвержден видеоматериалами, полученными с беспилотного летательного аппарата.

Напомним, 6 августа украинские силы предприняли попытку наступления в Курской области. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил о пресечении продвижения противника и прогнозировал завершение операции разгромом украинских сил и восстановлением контроля над государственной границей.

По состоянию на 17 августа, согласно российским данным, потери ВСУ на Курском направлении составили около 3160 военнослужащих и 44 единицы бронетехники.

В связи с текущей ситуацией в Курской, Белгородской и Брянской областях был введен режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности местного населения.

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#спецоперация на Украине
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