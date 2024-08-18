Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Курской области уничтожили 16 украинских штурмовиков
Представитель российского силового ведомства сообщил РИА Новости о нейтрализации группы украинских военнослужащих на территории Курской области.
По информации агентства, операция была проведена вблизи населенного пункта Кремяное. Уничтоженное подразделение состояло из 16 бойцов 225-го отдельного штурмового батальона 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Факт ликвидации подтвержден видеоматериалами, полученными с беспилотного летательного аппарата.
Напомним, 6 августа украинские силы предприняли попытку наступления в Курской области. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил о пресечении продвижения противника и прогнозировал завершение операции разгромом украинских сил и восстановлением контроля над государственной границей.
По состоянию на 17 августа, согласно российским данным, потери ВСУ на Курском направлении составили около 3160 военнослужащих и 44 единицы бронетехники.
В связи с текущей ситуацией в Курской, Белгородской и Брянской областях был введен режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности местного населения.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»