В Курской области украинские боевики расстреляли пожилую женщину на глазах у мужа

Следственный комитет РФ установил обстоятельства убийства ВСУ двух женщин в Курской области. Как сообщает ТАСС, одна была беременной, вторую расстреляли на глазах у ее мужа.

В августе прошлого года украинские военные, незаконно вторгшиеся на территорию России, обстреляли два автомобиля, в них находились семьи, пытавшиеся эвакуироваться из села Куриловка Суджанского района Курской области. В результате погибла беременная женщина.

В феврале этого года в селе Погребки Суджанского района украинские боевики нашли в подвале пожилую семейную пару и бросили в подвал гранату, а потом женщину расстреляли в присутствии ее супруга.